Odense slår Sønderjyske i maratonkamp og booker semifinale

Da der heller ikke blev scoret her, så måtte den indtil da målløse affære efter 80 minutter ud i en femte periode. Her scorede Odenses amerikaner Mark Auk efter halvandet minut det afgørende mål.

På intet tidspunkt var der ro på isen i Vojens, hvor spillerne kæmpede hårdt om pucken og hver eneste centimeter.

Odense virkede stærkest, som minutter gik, mens Sønderjyske ikke vovede det store, og det lå derfor også i luften, at gæsterne skulle trække sig sejrrigt ud af kampen.

Stemningen var intens, og Sønderjyske-træner Mario Simioni råbte på et tidspunkt højt og en anelse presset til sine spillere, at de skulle huske at få drukket deres energidrik.

I forvejen havde Aalborg Pirates, Esbjerg Energy og Rungsted Seier Capital booket plads til semifinalerne.

Med Odense videre betyder det, at fynboerne står over for Aalborg, mens Esbjerg møder Rungsted i semifinalerne.