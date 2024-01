Odense smider bilerne ud - alligevel bliver bus, tog og letbane dyrere

Bruger du den offentlige transport på Fyn? Så skal du fra på søndag - 21 januar - hive lidt flere penge op af lommen. For endnu en gang stiger billetpriserne hos både DSB, Arriva og FynBus - denne gang med op til 14 procent.

Det er til trods for, at politikere i Odense Kommune, som et led i den grønne mobilitetsplan, vil have endnu flere til at skifte bilen ud med tog, bus eller letbane. Mobilitetsplanen hr siden underskrivelsen af aftalen levet en omdiskuteret tilværelse, og aftalen blev ændret, da Venstre og Konservative valgte at melde sig ud af den oprindelige aftale. Den endelige og nye mobilitetsplan blev vedtaget 22. november 2023 - uden Venstre og Konservative.

- Højst sandsynligt færre der vil tage bus

Prisstigningerne har også fået dem, det går ud over, til at fundere - nemlig busbrugerne.

- Det synes jeg egentlig ikke er okay. Jeg synes, at vi burde lægge vægt på, at vi skal være bedre til at komme rundt i Danmark - og i det hele taget - med både bus og tog. Og så er det ærgerligt, at vi skal bruge så mange penge på transport, siger Sophia Abrahamsen der i dag kører med FynBus.

I sammenhæng med at det bliver dyrere at transportere sig rundt med offentlig transport, sættes der også spørgsmålstegn til prisstigningerne i forhold til den nye mobilitetsplan, der netop opfordrer borgerne til at benytte den offentlige transport.

- Det stemmer jo ikke overens. I de små byer er det heller ikke nemt at komme til eller fra, det har jeg mange oplevelser med. Så jeg mener, at det ikke er den helt rigtige måde at gøre det på, siger Sophia Abrahamsen.

Og det er der enighed om.

- Det hjælper ikke, hvis priserne stiger. Der er en del, der synes, at det er irriterende at tage offentlige transport i forvejen. Prisstigninger hjælper nok ikke på det, siger Tobias Andersen fra Tommerup.

- Hvis priserne stiger, er der højst sandsynligt færre, som vil tage busserne. Det tror jeg ikke, der er nogen vej udenom, siger Hans Erik Jepsen fra Assens.

En naturlig nødvendighed

Regeringen har ad flere omgange ikke prioriteret kollektiv trafik på Finansloven. Der har til gengæld været stigende priser på blandt andet brændstof, renter og lønninger. Pengene skal passe i sidste ende, og derfor har man været nødt til at kigge på de administrative besparelser og dermed hæve priserne en smule, forklarer rådmand for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Tim Vermund (A).

Men flere brugere af den kollektive trafik undrer sig over, hvordan prisstigninger så hænger sammen med den grønne mobilitetsplan.

- Vi har i Odense Kommune valgt at bibeholde 10- og 15-kroners billetterne, så man kan stadigvæk rejse billigt, hvis man køber de billetter. Det er enormt ærgerligt at skulle hæve priserne på den kollektive trafik i det hele taget, fordi vi er sårbare, i forhold til om folk så vælger noget andet, siger Tim Vermund (A).

Men det har altså været en nødvendighed at hæve priserne. Dermed håber rådmanden også på, at politikerne på Christiansborg vil begynde at prioritere den kollektive trafik.

- Priser og lønudvikling gør, at man altid skal følge lidt med, særligt hvis man ikke får flere penge ind, siger han.

Han forstår dog også de tanker, som brugerne har gjort sig.

Hænger prisstigninger sammen med, at man gerne vil have en mere grøn omstilling?

- Hvis du gerne vil have flere folk til at tage bus, så det handler om, at der går busser, som kører ofte, og at prisen er konkurrencedygtig sammenlignet med at tage bilen. Derfor er det et skridt i den forkerte retning, når man er tvunget til at hæve prisen en lille smule, fastslår Tim Vermund (A).