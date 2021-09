Odense Zoo laver sin største event nogensinde

Det sker fra 19. november, når Odense Zoo tænder over 400.000 julelys i haven i forbindelse med julesæsonen.

- Det er den største satsning på et event nogensinde. Det kommer til at omfatte hele haven, siger Odense Zoo-direktør Bjarne Klausen til TV 2 Fyn.

- Vi har forsøgt at lave en oplevelse, der passer godt sammen med det, vi ellers står for, forklarer Bjarne Klausen, der slår fast, at juleoplevelsen henvender sig primært til børnefamilier.

Ifølge Odense Zoo har det været planlagt at have en juleoplevelse blandt dyrene i over et år. Oplevelsen vil komme til at bestå af juleboder, magiske julelys, vintersuppe udviklet af tv-kokken James Price, nisser i haven og en julekalender.

Seks meter høj julegave

Der vil især være fokus på julelysene, som vil lyse haven op i de mørke vintermåneder. I alt 27 kilometer lyskæde vil blive installeret, så man kan se havens rensdyr, julemandens kane, en seks meter høj julegave og et syv meter langt julehjerte.

Det vil være muligt at få juleoplevelsen i Odense Zoo både om dagen og om aftenen, men lysene bliver selvfølgelig først blive tændt om aftenen.

Trods de tusindvis af julelys vil haven fortsat tage hensyn til dyrevelfærden.



- Vi tvinger ikke dyrene ud om aftenen. Kamelerne er for eksempel ude hele tiden. De kan godt lide at stå ude, også når der er lys. Vi tvinger for eksempel ikke chimpanserne ud, men sørger for, at der er lidt mere mørkt derovre, siger Bjarne Klausen.

- Vi lukker også dørene klokken 20, så dyrene kan få ro, understreger han.

Fordi der er tale om Odense Zoos største event nogensinde, vil adgang til haven blive lukket fra mandag den 15. november til fredag den 19. november, hvor der er juleåbning klokken 16.

Zoo vil fra juleåbningen have ekstraordinært åbent fra klokken 16 til 20. Køber man en dagsbillet til 195 kroner, har man både adgang om dagen og om aftenen, mens en aftenbillet kan købes til 125 kroner for en voksen.

Juleoplevelsen kan opleves fra 19. november til 24. december.