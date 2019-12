Odenses bundhold taber på isen for 12. gang i træk

Tabellen lyver aldrig, siger man.

Det fik man endnu et bevis for fredag aften i Metal Ligaen, da Odense Bulldogs var lige ved at vinde en ligakamp i ishockey.

Foran 1-0 indtil otte minutter før tid hjemme mod Esbjerg Energy fik tabellen dog ret igen.

Med to scoringer på 20 sekunder sørgede gæsterne fra Esbjerg således for at vende kampen på hovedet, og dermed kunne Esbjerg rejse hjem med en sejr på 2-1.

Odense ligger nærmest håbløs nummer sidst i rækken, og nederlaget var da også det 12. af slagsen i træk for klubben.

Odense vandt senest i Metal Ligaen 18. oktober, da Frederikshavn White Hawks blev slået i overtid efter en ordinær kamp, der endte 3-3.

Fredag aften sørgede Riley Bourbonnais dog for at bringe Odense på sejrskurs med sin scoring til 1-0 efter otte minutter efter en assist fra Henry Hardarson.

Anden periode bød ikke på mål, og Odense holdt føringen indtil det 52. minut, hvor Travis Brown fik udlignet for Esbjerg.

Blot 20 sekunder senere sørgede Jeppe Vinther for 2-1-sejren til vestjyderne.

Dermed har Odense stadig blot 12 point i bunden, mens Esbjerg nåede op på 36 point.

Herning Blue Fox ligger næstsidst og tog imod topholdet fra Aalborg Pirates. Det skete, efter at Herning senest formåede at slå mestrene fra Rungsted Seier Capital 4-1, men mod Aalborg stoppede opturen.

Gæsterne kunne således rejse hjem med en sikker 4-0-sejr, og dermed topper Aalborg rækken med 52 point.

Rungsted har 41 point efter en 3-2-sejr ude over Sønderjyske.

Frederikshavn White Hawks vandt hjemme mod Herlev Eagles efter straffeslag. Den ordinære kamp endte 1-1,