Odeon: Endnu et øv-år - og nu venter corona-regning

Endnu engang kom Odeon i Odense ud af regnskabsåret med underskud. Og hvad værre er, så betyder skiftet til Comwell som ny driftsoperatør, at Odeons ledelse allerede før corona-udbruddet regner med endnu et underskud i 2020.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for H.C. Andersen Kongres Center, der indbefatter Comwell H.C. Andersen samt de forpagtede ejendomme Odeon og Odense Koncerthus.

I sidste uge meddelte Comwell, at de grundet de skærpede påbud, måtte lukke otte af deres i alt 15 danske hoteller. Mandag meddeler de, at lukkede hoteller og tomme ordrebøger koster 250 medarbejdere jobbet.

Det uvist, hvor mange af fyringerne, der rammer kædens fynske hoteller.

Før skat gav driften af H.C. Andersen Kongres Center i 2019 et underskud på en halv million kroner mod et underskud på 1,5 millioner kroner året i forvejen.

- For det kommende regnskabsår forventes et underskud på niveau med eller værre end 2019, idet omkostninger forbundet med overgang til ny hoteloperatør ikke fuldt ud forventes at blive opvejet af driftsforbedringer, da der er tale om et opstartsår. På længere sigt forventes aftalen at forbedre selskabets drift med regnskabsmæssige overskud til følge, hedder det i ledelsesberetningen.

Og videre:

- Det kan konstateres, at det fortsat har været vanskeligt at opnå en tilstrækkeligt rentabel drift i Odeon, idet omkostninger til drift af huset og arrangemeneter overstiger det forventede.

Svær fremtid

Regnskabet blev godkendt på selskabets generalforsamling i torsdags, og det er lykkedes at nå at tilføje et afsnit om corona-udbruddet til trods for, at regnskabsåret sluttede ved årsskiftet.



- Som følge af udbruddet af Covid-19 pandemien i foråret 2020 er selskabets aktiviteter i marts og april i stort omfang påvirket af aflysninger og udeblevne bookinger. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudse, hvornår situationen normaliseres, og dermed at vurdere den regnskabsmæssige virkning heraf, hedder det.

Selskabets egenkapital er på 81 millioner kroner og det fremgår af en note, at ejerne forventes at kunne absorbere aktivitetsnedgangen.

Omregnet til heltidsansate var der sidste år 119 ansatte i selskabet.

H. C. Andersen Kongres Center er ejet af den fynske erhvervsmand Jens Belling. Han er nu indtrådt som direktør i selskabet, hvor han afløser Christian Juul Belling.

Skiftet er registreret i selskabsstyrelsen i fredags.