Politikere savner stadig svar efter samråd om Odeon-sagen

På Christiansborg blev både sagen om dansetruppen Shen Yuns aflyste optræden i Odeon og Kinas indblanding i kulturarrangementer debatteret i et samråd torsdag.

Det var det fynske folketingsmedlem Jane Heitmann (V), der i december indkaldte kulturminister Joy Mogensen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til samrådet, og hun er ikke helt tilfreds med, hvad hun har fået ud af det.

- Kulturministeren sagde jo ikke noget, som vi ikke vidste i forvejen, og som vi ikke allesammen kunne læse os til. Jeg er oprigtigt ærgerlig over, at vi ikke kunne vriste andre svar ud af kulturministeren. Jeg er især ærgerlig over, at kulturministeren ikke vil tage nogle initiativer for at dæmme op for kinesisk indblanding, siger hun.

Der har tidligere været eksempler på kinesisk indblanding i kulturlivet. Senest har den kinesiske ambassade forsøgt at presse Københavns Kommune til at fjerne en skulptur foran Christiansborg.

For nylig har ambassaden også forlangt en undskyldning, efter Jyllands-Posten tegnede et kinesisk flag, hvor man havde byttet stjernene på flaget ud med symboler for coronavirussen.

Begge ministre understregede på samrådet, at man ikke tolererer pres på ytringsfriheden i Danmark. De to seneste sager giver dog ikke udenrigsministeren indtryk af, at Kina systematisk forsøger at påvirke kulturarrangementer i Danmark.

Anser sagen som lukket

Da dansetruppen Shen Yun sidste år pludseligt fik aflyst en planlagt optræden i Odense skabte det mistanke om, at der havde været kinesisk pres indblandet. Siden har en advokatundersøgelse slået fast, at det ikke var tilfældet.

Men musik- og teaterhuset havde løjet om årsagen til aflysningen, og det mødte kritik fra Odense Byråd.

Kulturminister Joy Mogensen (S) sagde på samrådet, at hun anser sagen som lukket, og det gør hendes fynske folketingskollega også.

- Med de ord, ja, der må vi antage, at sagen er lukket. Men det ændrer jo ikke på, at vi stadigvæk har en udfordring med kinesisk myndighedsindblanding. Der synes jeg, det er vigtigt, at regeringen holder fast i, hvor de røde linjer går, siger Jane Heitmann.

Svært at komme videre, men ...

Enhedslistens Søren Søndergaard mener, det er svært at komme videre med sagen om Odeon, med mindre der dukker nye oplysninger op. Han håber dog på, at der fortsat vil være fokus på, hvordan man stopper udenlandske aktører i at blande sig i dansk kulturliv.

Af de grunde har han også flere spørgsmål, han gerne vil have svar på.

- Jeg vil sørge for, at det bliver taget op i Udenrigspolitisk Nævn, om der har været henvendelser (fra kinesiske myndigheder red.) til udenrigsministeriet i den her sag. Det var jo en af de ting, som udenrigsministeren ikke ville svare på i samrådet, og det må vi jo så spørge om i Udenrigspolitisk Nævn, siger Søren Søndergaard.

