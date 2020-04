Øget testkapacitet: Odense-firma optimerer coronatests

Maskinerne, der bliver brugt til at teste for coronavirus hos Novo Nordisk, er blevet tre gange så effektive som tidligere.

Det er sket, efter den fynske virksomhed Pentabase i samarbejde med Novo Nordisk og Rigshospitalet er lykkedes med at optimere måden, man tester på.

- Nu kan man på den samme maskine køre tre gange så mange prøver, og man minimerer antallet af fejl, der sker i prøveopsætning, fortæller Ulf Bech Christensen, der er direktør for Pentabase.

Med den optimerede metode kan det nu lade sig gøre at teste 6.000 prøver dagligt hos Novo Nordisk. Den nye metode er netop blevet godkendt af Rigshospitalet. Tidligere har den danske medicinalkoncern oplyst, at man kunne teste 2.500 prøver om dagen.

Fra tre rør til et

Måden, man tester for corona hos Novo Nordisk, er gennem såkaldte Real Time PCR assays. PCR står for Polymerase Chain Reaction, og teknikken går ud på, at man tager en lille mængde DNA fra en patient, som man i en maskine opformerer, for at man kan analysere det.

Hvis der er virus-DNA til stede i prøven fra patienten, vil det blive synligt via en række lamper i maskinen, der begynder at lyse op.

De lysende lamper er synlige gennem et computerprogram, der er tilsluttet maskinen. Programmet aflæser resultatet og viser det i kurver på computerskærmen, og det betyder, at en laborant kan aflæse om prøven er negativ eller positiv, mens analysen foregår.

Gennem et computerprogram kan man aflæse resultatet af prøven. På den måde kan en laborant også aflæse prøven, mens analysen forgår. Foto: Sara Fuglsig

Det, man er lykkedes med hos Pentabase, er at minimere mængden af materiale, der skal bruges for at kunne lave en retvisende test.

- Vi samler de tre analyser i én. I stedet for at man i en otte-strip kun kan køre en eller to patienter, så har vi egentlig reduceret kompleksiteten fra at være tre rør til at være ét rør. Det er det, vi bidrager med, siger Ulf Bech Christensen.

Otte-strip henviser til, at der kan stå otte rør med DNA-materiale i en række i maskinen. I alt har den plads til 48 rør. Kort sagt giver den nye metode plads til at have flere prøver i maskinen ad gangen.

Pentabase har formået at samle analysen i ét rør frem for i tre. Dermed er der plads til flere rør i samme maskine. Foto: Sara Fuglsig

Nyt område

Pentabase producerer normalt udstyr til at diagnosticere kræft, men under coronakrisen har man valgt også at hjælpe til i kampen mod spredningen af det ny virus.

- Vi har haft det her samarbejde med Novo Nordisk om at få kapaciteten i Danmark op i de seneste seks uger. Rigshospitalet, Novo Nordisk og Pentabase delte den vision, at der var behov for betydelig mere testning, end hvad der foregik i Danmark, dengang vi gik i gang, siger han.

Siden projektet begyndte har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at man ønskede at komme op på 10.000 daglige tests I Danmark. Det dog et godt stykke, hvor man er endt. Indtil videre er det højeste antal testede på døgn lidt over 6.000, selvom kapaciteten er højere

I Region Syddanmark ligger man også et godt stykke under de 1.200 daglige tests, man har kapacitet til. TV 2/Fyn kunne torsdag fortælle, at der kunne have været foretage over 11.000 tests flere, end der blev gjort i perioden mellem 28. marts og 16. april.

Årsagen til, at man ligger under kapaciteten, er ifølge regionen, at man følger Sundhedsstyrelsens kriterier for, hvornår man skal teste for coronavirus. Medmindre der bliver ændret på kriterierne er det altså ikke sikkert, at man får brug for den fulde testkapacitet.

Stejl læringskurve

Ifølge Ulf Bech Christensen har det været en positiv oplevelse for ham og hans virksomhed at kunne bidrage under coronakrisen.

- Det er en stejl læringskurve, vi har haft ved at arbejde med fantastisk dygtige folk. Det løfter hele virksomheden. Det løfter mine ansatte at se, at vi nu kan gøre en forskel. Mine ansatte har gjort et fantastisk stykke arbejde - al rosen skal gå til dem, siger han og fortsætter:

- Hele den her proces har været med til at løfte dem og den selvforståelse af, hvad det er for en forskel, vi kan gøre i verden, når vi virkelig "stepper up" og gør det sammen med andre, store, etablerede spillere, siger han.

Den ny metode forventes at kunne blive implementeres hos Novo Nordisk henover weekenden.

Her ses maskinen hos Pentabase, som bruges til at teste for coronavirus. Samme maskine står hos Novo Nordisk. Foto: Sara Fuglsig