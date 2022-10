Økonom: Lav gaspris gavner både el- og gaskunder

Mandag er gasprisen styrtdykket til under 100 euro - svarende til omkring 743 kroner - per megawatt-time. Det viser den hollandske gasbørs TTF.

Ifølge Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, er det noget, man kan mærke i husstande med gasfyr.

- Det er rigtig godt nyt til de 400.000 danske husstande, der har et gasfyr. De kan få varmet huset noget billigere op, siger han.

Da gaspriserne toppede i slutningen af august kostede en megawatt-time gas over 300 euro. Altså er gassen over tre gange billigere, end den var i slutningen af august.

Søren Kristensen oplyser, at en husstand med gasfyr i gennemsnit opnår en årlig besparelse på 35.000 kroner med de nuværende priser, sammenlignet med da priserne toppede.

Ingen billig vinter i sigte

Det er dog ikke kun husstande med gasfyr, der nyder godt af de billige gaspriser, forklarer Søren Kristensen.

- Det er faktisk også godt nyt til de fleste af os andre, som bruger strøm. Fordi vi i lange perioder bruger gassen til at lave strøm. Det gør vi i hvert fald, når det ikke blæser specielt meget.

- Derfor er det her også med til at gøre, at vi får nogle lavere strømpriser. Derfor er det rigtig godt nyt for rigtig mange, siger han.

Selv om gaspriserne er relativt lave lige i øjeblikket, er de stadig højere end for bare et par år siden.

Ifølge Søren Kristensen er det i gennemsnit 10.000 kroner dyrere om året at varme huset op i forhold til årene inden energikrisen.

Samtidig er der udsigt til, at gaspriserne igen vil stige, når vinteren tager til.

- Det vil jo desværre betyde, at det ikke på nogen måde bliver en billig vinter i forhold til at varme husene op og bruge strøm.

- Så vi ser ind i, at det formentlig stadig vil blive betydeligt dyrere, end det er normalt. Men heldigvis er der nu tegn på, at det ikke bliver helt ligeså dyrt, som vi havde frygtet for et par måneder siden, siger Søren Kristensen.