Økonom om faste elaftaler: Sådan får du ro i din økonomi

Selv om prisen på strøm er faldet markant fra august til oktober, er de usikre tider på energimarkedet langtfra forbi.

Derfor kan det være en god idé at genoverveje, om man har den rette aftale om prisen på den strøm, der kommer ud af stikkontakten.

Hvis man vil have ro i sin økonomi, kan det være en fordel at vælge en aftale om fast pris på el i stedet for en variabel prisaftale.

Det vurderer privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank.

- Fordelen ved en variabel prisaftale er, at når priserne falder, så får man mere ud af det. Problemet er selvfølgelig, at når priserne stiger, skal man betale en højere regning, påpeger hun.

- Så når man vælger, om man skal have en variabel eller fast pris, handler det om at vurdere, hvor god man er til at skrue op og ned for sit forbrug, når priserne svinger.

- Men det handler også om, om man kan leve med, at priserne svinger. Det kan være, du bekymrer dig meget. Men det kan også være, du har en økonomi, hvor du ikke har luft til, at elprisen pludselig stiger markant.

Ifølge TV2 viser en beregning fra Danske Bank, at elregningen for en gennemsnitlig dansk familie blev mere end halveret fra august til oktober.

Det skyldes blandt andet, at Europas gaslagre er blevet fyldt op, og at der er produceret store mængder vind- og vandenergi i efteråret. De forskellige energiformer er derfor blevet billigere.

Louise Aggerstrøm Hansen forventer dog ikke, at prisen på el fortsætter med at falde. Derimod vil prisen højst sandsynligt stige igen, når det bliver vinter, temperaturerne falder, og efterspørgslen på varme og el stiger.

- Markedet forventer, at priserne vil stige i løbet af vinteren, fordi der bliver større efterspørgsel. Men man forventer ikke, at priserne bliver så høje som i august. Det er stadig et væsentligt bedre udgangspunkt, vi har nu.

- Men man skal være forsigtig, for det er svært at spå om priserne. Mængden af dårlige ting, der kan ske og trække elpriserne op, er desværre øget ret kraftigt, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Hun henviser blandt andet til sabotagen mod gasrørledningen Nord Stream 1, som førte til et stort gaslæk i Østersøen i slutningen af september.