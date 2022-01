Øm Gidsel forbereder sig på hårdhændet behandling

Der venter formentlig en hård aften for Mathias Gidsel, når håndboldlandsholdet torsdag møder Island i den første mellemrundekamp ved EM.

I forvejen er den unge GOG-spiller øm efter et slag i maveregionen mod Slovenien, og han forventer, at islændingene vil gå hårdt til ham.

- Det er en del af gamet. Jeg tror også, at de kan have en taktik med at slå ekstra hårdt på mig. Jeg håber, at min krop har gjort sig klar på at få et par ekstra slag. Det plejer den jo, siger han før onsdagens træning i Budapest.