Øv-år for koncern bag designermøbler

Efter flere år med uafbrudt vækst og en omsætning, der nærmede sig milliarden, blev 2023 lidt af et øv-år for Carl Hansen og Søn, der producerer designermøbler som Wegner, Børge Mogensen og Arne Jacobsen.

Omsætningen faldt fra 991 til 773 millioner kroner, mens et overskud på 80 millioner kroner i 2002 blev til et underskud på 15 millioner kroner før skat i 2023.

Mens coronapandemien betød, at mange valgte at bruge tid og ressourcer på at investere i blandt andet kvalitetsmøbler til hjemmet, har udviklingen nu normaliseret sig.



Samtidig er pandemiens positive effekter aftaget i et år, hvor økonomisk usikkerhed fortsat påvirker forbrugsmønstret globalt.

Årets underskud er også påvirket af stigende omkostninger, inflation og stigende renter, oplyser koncernen i en pressemeddelelse.



Bedre en før corona

Sammenlignes resultaterne for 2023 med regnskabet for 2020, altså før coronakrisen, er omsætningen dog steget med 100 millioner, ligesom antallet af medarbejdere er vokset med 30 procent.



På møbelfabrikken i Gelsted var der i gennemsnit 357 medarbejdere sidste år - 78 flere end i 2019. For hele komncernen - der også omfatter en fabrik i Vietnam, faldt medarbejdertallet fra 1123 til 854.

Forbrugertilbageholdenheden har trods pengerigelighed især ramt de skandinaviske markeder, mens eksporten til Asien fortsat har momentum.



Asien hitter

Derfor vil Carl Hansen & Søn have et stærkere fokus på Asien i det kommende år.

Samtidig kommer Carl Hansen & Søn til at investere i en ny, moderne IT-platform, der skal ruste forretningen til fremtidig vækst.



- Interessen for os, de danske designklassikere og det gode håndværk er høj over hele verden, og selvom det har været et udfordrende år, fortsætter vi med at investere i forretningen, så vi kan udfolde de store ambitioner og det store potentiale for Carl Hansen & Søn, siger Knud Erik Hansen, administrerende direktør og tredje generation i spidsen for Carl Hansen & Søn.

Carl Hansen & Søn fortsætter sine investeringer i at styrke forretningen. Det er senest sket med opkøb af Okholm Lighting, der leverer skræddersyede belysningsløsninger til det professionelle marked.

En udvidelse af forretningen, der komplementerer det tidligere opkøb af den danske belysningsproducent Pandul.

25 flagskibe

For selvom den globale markedstendens er, at forbrugerne fortsat holder tilbage på at købe luksusvarer, oplever Carl Hansen & Søn stor interesse i både Danmark og udlandet. Særligt i de fysiske butikker.

De 25 internationale flagship stores og showrooms er værdifulde for både kunderne og forretningen, hvilket viser sig tydeligt i regnskabet for 2023. Butikkerne har leveret en organisk vækst og er en stor bidragsyder til de finansielle resultater.

Carl Hansen & Søns egenkapital lander på knap 350 millioner kroner, og selskabet er bundsolidt med en solvensgrad på 42,6 procent.

- Jeg er glad for og stolt af at stå i spidsen af den virksomhed, min farfar byggede for mere end 115 år siden. Vi er vokset fra et lille familieforetagende til en global virksomhed, og vi har opbygget en stærk, sund og robust forretning, som bestemt ikke bliver slået ud af den midlertidige modvind. Med tålmodighed bruger vi 2024 på at stabilisere vores forretning og forbereder os på fremtidens vækst, siger Knud Erik Hansen.

Familien er i gang med et generationsskifte. En af familiens sønner, der i dag er direktør for virksomheden Kvadrat i Asien, kommer til efteråret til at indgå i den fynske virksomheds ledelsen.

Knud Erik Hansen forbliver dog i virksomheden for at guide den nye generation på plads.