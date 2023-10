Officielt: Assens og Faaborg sættes fri fra love og regler

Butiksdød, bymidters manglende tiltrækningskraft og byliv, der siver ud af de små byer til de danske store byer, er en kamp flere kommuner kæmper.

14 byer er nu officielt blevet valgt til at blive sat fri af love og regler for at udvikle mere liv i bymidten i forbindelse med en forsøgsordning.

Det skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Assens og Faaborg på Fyn er sammen med Grindsted, Hornslet, Ikast, Nordborg, Nykøbing Sjælland, Odder, Otterup, Rødekro, Rønne, Sakskøbing, Støvring og Vamdrup alle udtaget til at deltage i forsøgsordningen, efter de har indsendt en ansøgning.

Blandt andet giver ordningen mulighed for at yde et tilskud til erhvervsdrivende, der vil leje sig ind i de tomme lokaler for at understøtte det lokale erhvervsliv. Derudover kan der med ordningen gives mulighed for at omdanne tomme forretningslokaler til boliger i bymidten, for at fylde de tomme lokaler ud.

Ordningen er på baggrund af en politisk aftale fra 2021, hvor et bredt politisk flertal blev enige om at afsætte 130 millioner kroner til ordningen.