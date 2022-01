Officielt: Her er Christian Eriksens nye klub

Har ikke spillet kamp siden hjertestop

Den danske landsholdsspiller har senest været på kontrakt i den italienske Serie A-klub Inter, men fynboen har ikke kunnet spille videre i den italienske liga, da en spiller ikke må have fået indopereret en hjertestarter.



Det fik danskeren, efter at han faldt om med hjertestop under EM-puljekampen mod Finland i Parken 12. juni. Lige siden har Christian Eriksen ikke spillet nogen kampe, men han har trænet flere steder, blandt andet i Odense og senest i Amsterdam.

Det er tilladt ifølge reglerne i engelsk fodbold at spille med en såkaldt icd-enhed.



Christian Eriksen kender engelsk fodbold godt. Han spillede i Tottenham fra 2013 til 2020, inden han skiftede til Inter, hvor han blev italiensk mester.



Dansk træner: Han skal i kampform

Brentfords træner, Thomas Frank, glæder sig over at få den danske verdensstjerne til klubben.

- Vi har grebet en fantastisk mulighed for at få en verdensklassespiller til Brentford. Han har ikke trænet med et hold i syv måneder, men har arbejdet alene. Han er i form, men vi skal have ham i kampform, og jeg ser frem til at arbejde med spillere og staben for at opnå det, siger han ifølge klubbens hjemmeside.



Thomas Frank har tidligere været Christian Eriksens træner, da fynboen spillede på U17-landsholdet.

- Det er noget tid siden, at jeg har trænet ham, og der er sket meget siden dengang. Christian var 16 år dengang, og han er siden blevet en af de bedste midtbanespillere i Premier League, fortsætter han.

I et interview med DR har Christian Eriksen tidligere på måneden slået fast, at hans mål er at komme med landsholdet til VM i Qatar i december.

På landsholdet er Christian Eriksen noteret for 109 kampe og 36 mål. Hans seneste kamp var mod Finland.