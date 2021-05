Officielt: Tinderbox 2021 er aflyst

Tinderbox 2021 er aflyst.

Det skriver festivalen på sin Facebook-side.

Det sker efter der er kommet nye regler for, hvordan sommerens festivaler skal afholdes.

- Det piner os endnu engang at stå i den ulykkelige situation, hvor vi desværre må meddele, at Tinderbox 2021 er aflyst, skriver festivalen i en pressemeddelelse.



- Det seneste år har vi sammen med de andre festivaler arbejdet hårdt og brainstormet døgnet rundt for at finde en model, der kunne gøre det trygt for os alle at tage på festival igen. Men tiden er ikke til det endnu, og regeringens beslutning gør, at vi må vente med at holde Tinderbox til 2022, skriver festivalen.