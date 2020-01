OK20 er i gang: - Jeg skal ikke arbejde sammen med en polak til 50 kroner i timen

Det burde ikke være sådan, at du kan få fem, ti børn og gå på barsel hver gang Kristian Pedersen, maskinarbejder, LM Lykkegaard A/S

Onsdag prikkede Dansk Industri på den ene side og CO-industri på den anden side hul på forhandlingerne om nye overenskomster for mere end 600.000 ansatte i den private sektor.

Læs også Gartner køber 400 år gammel fynsk kro

Overenskomstforhandlingerne kommer således til at sætte rammerne for løn og arbejdsvilkår på tusindvis af arbejdspladser - også på Fyn.

Hos pumpeproducenten LM Lykkegaard A/S i Ferritslev handler OK20 - som overenskomstforhandlingerne kaldes - ikke så meget om løn, men nok mere om arbejdsvilkår.

- Sidste gang vi fik lønforhøjelse, fik vi allesammen et sted mellem 10 og 15 kroner i lønforhøjelse.

- Det er ikke, fordi vi har bedt om det, men fordi han mener, vi har fortjent det, siger maskinarbejder Kristian Pedersen og tilføjer:

- Det er sgu da sjovere end at skal gå over presse og sige, at jeg vil have en krone ekstra i timen eller to kroner ekstra i timen.

Kristian Pedersen mener, at løn ikke er alt, men at det lige så meget er ordentlige arbejdsforhold og noget ordentligt værktøj.

Fakta: 600.000 skal have ny overenskomst i foråret Overenskomstforhandlingerne, der løber de næste måneder, kaldes for OK20.

Det er en ny overenskomst for mere end 600.000 ansatte i private virksomheder, der skal forhandles om.

Overenskomstforhandlingerne kommer til at sætte rammerne for løn og arbejdsvilkår på tusindvis af danske arbejdspladser.

Når forhandlerne fra fagforbundene og arbejdsgiverorganisationerne har en aftale på plads, skal fagforeningsmedlemmerne stemme om aftalen.

Her stemmer alle de forskellige fagforbund i fællesskab.

I 2017 blev der senest forhandlet overenskomst på det private arbejdsmarked. Dengang var der den største stemmedeltagelse siden 1973.

Samlet stemte 56,5 procent ja til overenskomsten. Men flere faggrupper - 3F, Fødevareforbundet, El-forbundet og Malerforbundet - stemte isoleret set nej. Kilde: DR og Ritzau Se mere

Men langt det meste af det, der forhandles lige nu er også meget andet end timelønnen.

Det er for eksempel retten til barnets første- og eventuelt anden sygedag, feriefridage, barsel, overtidsbetaling og pension - eksempelvis pensionsalderen.

- Jeg kan da godt tænke mig, at hvis man skal være længere på arbejdsmarkedet, at man så skal ned i tid, siger montør Anders Pedersen.

Stemningen hos LM Lykkegaard er også for mere barsel til fædrene - dog til en vis grænse dog:

- Der skal bare være begrænsning på. Det burde ikke være sådan, at du kan få fem, ti børn og gå på barsel hver gang. Du skal jo ikke have et års barsel og så får du en ny unge og så skal du have et års barsel igen, siger Kristian Pedersen, der ikke selv er interesseret i at få børn.

Væk med social dumping

Industriens overenskomst er den første af en række overenskomster, der skal forhandles på plads. Når den som forventet er på plads i løbet af februar, går de andre forbund i gang - blandt andre 3F'erne og HK'erne.

Men som første overenskomst af mange, er industrien med til at slå tonen an for de næste.

Hos LM Lykkegaard er der ét ønske, der fylder mere end de andre - både hos ledelse og medarbejdere: Social dumping skal udryddes.

- Vi vil for eksempel ikke bruge en håndværker, der kommer og skal lave vvs eller et eller andet, hvis han har billig arbejdskraft med. Det er vi ikke interesseret i, siger direktør Karsten Lykkegaard, mens Kristian Pedersen slår ønsket fast:

- Jeg har ikke noget imod at arbejde sammen med en kineser eller en polak, men han skal have de samme vilkår som mig. Han skal have den samme løn som mig.

Læs også Tilfredshed med millionbøde til fynsk entreprenør