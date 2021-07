OL i Tokyo: Her er de fynske atleter, du kan heppe på

Til vands er Christina Juhl Johansen i kamp om pladserne ved roning. Hun har i fem år trænet op til dette OL, og midt under seneste sæson måtte hun komme oven på efter intet mindre end to blodpropper i lungerne. På trods af det er hun stadig et OL håb, skriver Dansk Forening for Rosport.

På hjul og med skud

I cykelsporten kan vi se frem til at heppe på Lasse Norman Hansen. Han er en dansk cykelrytter, der primært kører på bane. Han vandt guld i omnium ved OL i London 2012 som blot tyveårig.

Lasse Normann kører også parløb med Michael Mørkøv og fire kilometer holdløb med blandt andre en anden fynbo - nemlig Rasmus Lund. En disciplin danskerne er regerende verdensmestre i.

I skydning skal man holde øje med Anne Skade Nielsen. Hun kommer fra Nordfyn og bor i Søndersø. Hun konkurrerer i ti meter riffelskydning.

I bueskydning har vi Maja Jager fra Broby Bueskytte Klub. Hun vandt i 2013 verdensmesterskabet i bueskydning i Tyrkiet.