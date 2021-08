OL-kvartet er knust over sølv: Vi leverede ikke varen

- Vi har kæmpet så mange år for at vinde guld. Vi kom som forsvarende verdensmestre, og jeg er sikker på, at vi har niveauet til at vinde, siger Rasmus Lund.

- Jeg er superstolt af det her hold. Det hjerteskærende er, at vi ikke kunne levere varen hjem til Danmark. Det er det, vi kæmper for. Det er alle de frivillige og alle de personer, som står i baggrunden. Det gør virkelig ondt.

Fem års intenst arbejde

Mange atleter vil ofre en hel karriere for at vinde en olympisk sølvmedalje.

Men de fire danske baneryttere kan ikke finde megen glæde i at være næstbedst efter fem års intenst arbejde siden bronzemedaljerne ved OL i Rio de Janeiro.