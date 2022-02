Ole Frank Rasmussen bliver redaktør for stor og samlet nyhedsredaktion på TV 2 Fyn

Nu venter den kommende opgave at lede en samlet nyhedsredaktion med i alt 12 fagreportere, fotografer og journalistpraktikanter:

- Jeg glæder mig utrolig meget til opgaven. TV 2 Fyns redaktion består af en række dygtige og fagligt kompetente medarbejdere. Ved at samle forskellige kompetencer på samme redaktion er der alle muligheder for at skabe en stærk og særdeles slagkraftig nyhedsorganisation, der vil kunne levere endnu bedre journalistik på alle de platforme, hvor TV 2 Fyn er til stede, siger Ole Frank Rasmussen og fortsætter:

- Ambitionen er at redaktionens dygtige medarbejdere i højere grad skal være med til at skabe sammenhæng, analyser og overblik over nyhedsstrømmen. Selv om TV 2 Fyns base er regional, vil nyhedsredaktionen også skabe udsyn og overblik over dagsordener, der rækker ud over Fyn. Det sikrer et tæt samarbejde med resten af TV 2-familien og TV 2s redaktion på Christiansborg. Nyhedsredaktionen kommer til at få et tæt samarbejde med stationens Event-redaktion, der allerede i dag afholder masser af arrangementer, der tager udgangspunkt i den fynske nyhedsdagsorden. Desuden er det planen at knytte stationens ungdomsredaktion Bemærk tættere til nyhedsproduktionen.