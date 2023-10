Olivers far blev dræbt af hashpåvirket mand - nu har han et budskab til narkobilister

40 minutter efter påkørslen blev bilisten anholdt på en adresse i Odense, og ifølge Fyns Politi blev han efterfølgende testet positiv for cannabis. Den 21-årige blev lørdag varetægtsfængslet, og Fyns Politi venter på endeligt svar på den blodprøve, der skal påvise, om bilisten var påvirket af rusmidler.

- Resultatet af den blodprøve er det, vi anvender i forhold til, om der skal rejses tiltale, siger chefpolitiinspektør ved Fyns Politi, Lars Bræmhøj.

Oliver Wozny håber, at hans fars død kan sætte fokus på risikoen ved at køre i narkopåvirket tilstand, og at det at dele sine oplevelser kan få folk til at holde sig væk fra bilen, når de er påvirkede.

- Jeg håber, at dem, der kunne finde på at sætte sig påvirkede bag rattet på en bil, tænker sig om, så de ikke sætter nogen i den situation, som jeg sidder i nu. Det kan ikke beskrives, hvor ondt det har gjort, siger han.

Flere narkobilister end alkoholbilister

Weekendens sigtelse er langt fra en sjældenhed hos Fyns Politi.

Siden 2018 har man her oplevet en stigning i antallet af sigtelser for narkokørsel med op til 43 procent årligt. I samme periode har antallet af sigtelser for spirituskørsel ligget relativt stabilt.

- I øjeblikket oplever vi, at der er flere narkokørsler, end der er spirituskørsler, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj.