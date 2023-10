Omar er træt af brændte flag og Hamas-tilråb: - Det fjerner fokus

Håndgemæng mellem studerende på Syddansk Universitet, der tager hinandens flag ned fra opslagstavlerne.

Afbrænding af israelske flag og kanonslag til en demonstration i Odense.

Og en video fra en propalæstinensisk demonstration i centrum af Odense, hvor der råbes ”Vi er Mohammed Deifs folk (terrorchef for Hamas red.) - Vores elskede Qassam (henvisning til Hamas' militære del, al-Qassam-brigaderne red.)– Ram og ødelæg Tel Aviv!” på arabisk.

Qassam henviser til Hamas' militære gren, al-Qassam-brigaderne



Alt sammen hændelser der bekræfter, at konflikten i Mellemøsten også kan mærkes på Fyn.

Men ifølge formanden for Det Palæstinensiske Hus Odense, Omar Bibi, skal den slags episoder stoppe.

- Det fjerner fokus, hvis flag bliver brændt, eller der bliver fyret fyrværkeri eller gjort fjendtlige opråb. Det opfordrer vi ikke til, og det siger vi gang på gang. Afbrændinger af flag er selvfølgelig ikke i orden, og vi, der arrangerer demonstrationerne, tager afstand fra det, fortæller Omar Bibi.



Han mener, det går ud af nuancerne i debatten.

- Der er nuancer, og det er ganske få, der gør det (begår lovovertrædelser, red.). Man skal huske på, at nogen kender nogen, der er blevet dræbt, har familie der er blevet dræbt eller lignende. Det er en frustreret gruppe.

Det er et fåtal

For Omar Bibi er det vigtigt at sætte fokus på, at det er ganske få, der bryder loven ved demonstrationerne.

- Mange kommer for at vise sympati for de civile tab. Det er en frustreret gruppe, og nogen kan tale om det, andre udtrykker sig ved fredelige demonstrationer, nogen kan simpelthen ikke udtrykke sig på andre måder, fordi sorg og frustration hersker. Og så reagerer nogen desværre, som de gør. Det er ikke for at forsvare det, men for at forklare det, siger Omar Bibi og forsætter:

- Vi benytter os af ytringsfriheden ligesom alle andre. Selvfølgelig er der en lille gruppe, der ikke kan udtrykke sig på anden måde, men det er få, og større er problemet faktisk ikke.

Fyns Politi er udover at være til stede ved demonstrationerne også ekstra opmærksomme og har skærpet deres fokus på de ting, der foregår lige nu på baggrund af krigen mellem Israel og Hamas.

- Vi mærker det ved, at der har været demonstrationer i bybilledet. Vi mærker det også ved - naturligt - at der kommer nogle anmeldelser, hvor vi har lidt mere fokus på de anmeldelser. Det kan jo være, at vi konkret er meget mere opmærksom på hatecrimes. Vi er meget opmærksomme på, om der er nogle ting, der har relation til den mellemøstkrise, som vi skal reagere på, siger Christian Rasmussen, der er politiinspektør hos Fyns Politi.

- Vi holder øje med anmeldelsesbilledet og har bevågenhed på medierne og hele sikkerhedssituationen. Vi laver en analyse af det og holder os hele tiden opdateret.

Der er allerede planlagt en ny demonstration her i Odense. Det er den 4. november og arrangørerne forventer at det bliver den største hidtil.