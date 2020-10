Omsætningen falder: Fiberline i minus igen

De fleste danskere, der har kørt på Fynske Motorvej, kender Middelfart-virksomheden Fiberline for den fantastiske arkitektur på hovedsædet ved motorvejen på Vestfyn. De har set den smukke bygning, der ser ud som om, den nærmest er kæntret.

Det er den som bekendt ikke, men virksomheden kunne dog godt bruge lidt hjælp til at rette op på årets regnskab.

Læs også GOG med underskud: Corona rammer indtjeningen

Koncernens omsætning faldt i 2019 med 39 millioner kroner til 594 millioner, og året endte med et underskud på 63 millioner kroner mod et underskud i 2018 på knap 28 millioner kroner.

Det viser det nyligt offentligjorte regnskab.

Ramt af corona

Fiberline fremstiller komponenter i glas og kulstof - såkaldte kompositmaterialer - til vindmølle- og bygningsindustrien. Til bygningsindustrien fremstiller de især til bærende konstruktioner.

2019 blev imidlertid et år, hvor særligt et forretningsområde ikke netop ikke kunne bære og måtte lukkes ned. Det nævnes i regnskabet ikke hvilket, men blot fastslås det, at de øvrige forretningsområder ikke kunne kompensere for tabet.

Læs også Leder-rokade i Middelfart: Fiberline bytter ud i toppen

Ledelsen forventer dog at kunne indhente det forsømte i 2020. Virksomheden har således indgået en større ordre inden for vindmølleindustrien.

Fiberline har under coronaen kunnet opretholde sin produktion.

Middtfart-virksomheden har hele verden som marked og beskæftigede sidste år 348 ansatte i koncernen, hvilket er næsten 50 flere end året i forvejen.

Koncernen har en formue - egenkapital - på 115 millioner kroner.