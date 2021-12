Omstilling til elmotorer: Færger får næsten kvart milliard

Det vækker stor begejstring hos Keld Møller direktør for Ærøfærgerne.

- Vi har fået en stor andel af de penge, man kunne søge, så det er vi godt tilfredse med, siger Keld Møller.

Og de mange penge kommer også til at sætte godt skub i processen fortæller Keld Møller.

- Vi havde jo en plan for at i 2035 skulle alle afgange være drevet med fossilfri drift. Men nu kommer det til at gå hurtigere. Det er godt, for vi skal jo i gang, siger Keld Møller.

Og begejstringen er han ikke alene om. Transportminister Benny Engelbrecht (S) siger, at han glæder sig over hjælpen til, at færgerne nu kan foretage en grøn omstilling.

- De danske indenrigsfærger binder vores land sammen og er helt afgørende for mange lokalsamfund. Samtidig er de en vigtig brik i den grønne omstilling. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan se frem til mere grøn sejlads på elleve færger.

423,5 millioner tons Co2

- Det er alle projekter, der opfylder vores ønsker om grøn omstilling. Derfor vil det gøre gavn for både klimaet, lokalsamfundet og de mange passagerer, siger Transportminister Benny Engelbrecht (S).

I alt er der tildelt for 230,7 millioner kroner. Samlet estimeres det at der vil blive besparet 423,5 millioner tons Co2.

Ærøfærgerne har fået det største beløb på 71,6 millioner, og samtidig har de også den største forventet Co2-reduktion på 191,700 ton.