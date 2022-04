Omstridt projekt mangler penge: Nu skal der skaffes 80 millioner til Nyborg Slot

Fonden havde fået nok af den usikkerhed, der er om projektets gennemførelse.

Og nu kommer der endnu en irriterende sten i skoen - økonomien ser ud til at skride på grund af stigende materialepriser og håndværkerlønninger.

Ifølge direktør i Slots- og Kulturstyrelsen, Jesper Hermansen, regner styregruppen bag projektet nu med at skulle skaffe 80 millioner kroner.

Ny støtte nødvendig

Det skal først og fremmest ske ved henvendelser til fonde, herunder A. P. Møller Fonden, der har lovet at se velvilligt på en ny ansøgning, når der var mere styr på økonomien.

Folketinget, Nyborg Kommune og Realdania står ved den støtte, de allerede har tegnet sig for.

Og planen er, at parterne nu starter med en ny indsats for at skaffe den nødvendige finansiering til det fulde projekt.

Men Jesper Hermansen erkender også, at det skaber en usikker ramme for færdiggørelsen.

- Vi taler en del år ud i fremtiden, siger han til TV 2 Fyn.