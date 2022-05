Onsdag bliver skyet med risiko for byger

Mens de helt tidlige morgentimer bød på en flot solopgang i det fynske, så vil det meste af dagen være præget af skyer.

Det betyder samtidig, at der er risiko for at byger når dagen skrider frem. Det fortæller TV 2 Vejrets Jens Ringgaard Christiansen.

- Dagen begynder overvejende tørt, men senere kan der så komme lidt regn.

Temperaturen vil komme op på 14-15 grader.

Mulighed for sol

Frem til eftermiddagstimerne vil dagen altså være præget af lidt mere ustadigt vejr.

Herfra kan det godt begynde at blive mere sammenhængende med mulighed for at få et glimt af solen.

Natten til torsdag skal et regnvejr igen passere, og det er måske ret heldigt for mark- og havejere, siger Jens Ringgaard Christiansen.

- Om natten er måske det bedste tidspunkt, for så har vandet bedre mulighed for at sive ned, og så kan man udnytte det lidt.