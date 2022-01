Onsdag eftermiddag kan kultur-restriktioner være fortid

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tirsdag eftermiddag sagt til TV2, at regeringen prioriterer en genåbning af kulturlivet, når de nuværende dele af de nuværende coronarestriktioner udløber på mandag.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er det også, hvad den rådgivende Epidemikommission nu anbefaler.

Men intet er besluttet endnu. Det bliver det først onsdag eftermiddag klokken 15.15, hvor Folketingets Epidemiudvalg er indkaldt til møde.

Det er her, hvor anbefalinger fra Epidemikommissionen skal diskuteres og godkendes.

Herefter ventes det, at Magnus Heunicke orienterer pressen og borgerne om udvalgets beslutning på et pressemøde eller et såkaldt doorstep.

Samme Heunicke får i øvrigt en travl onsdag, der byder på to andre møder.

Klokken 11 har han indkaldt partiernes sundhedsordførere til et virtuelt orienterende møde om coronasituationen.

Klokken 13 er der møde i Folketingssalen, hvor Heunicke og statsminister Mette Frederiksen (S) er indkaldt til en hasteforespørgsel om, hvor regeringens lovede udspil til en sundhedsreform bliver af.

Og klokken 14 skulle han så sammen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) have været i samråd om arbejdsforholdene for ansatte, der arbejder i Smitteopsporingen. Det samråd er dog blevet udskudt indtil videre.