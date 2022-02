Onsdag kan regn gå over i sne og slud

Når morgen bliver til formiddag vil et nyt regnvejr komme ind fra fra en vestlig retning. Der er risiko for at,. at man nogle steder på Fyn vil opleve nedbøren som sne eller slud, så der igen vil være risiko for glatte veje.

De næste fem dage fortsætter i samme stil: Masser af nedbør og temperaturer på 6 til 8 grader.

Samtidig vil der være masser af vind, og skal man være opmærksom på, at DMI har varslet om risiko for vindstød af stormstyrke først på dagen torsdagen.

På Fyn forudser DMI, at Sydfyn og Assens kommer i skudlinjen torsdag mellem klokken 04.00 og 12.00.