Onsdagens coronatal: Hver syvende fynbo er stukket to gange

Smitten stiger i Odense NØ

Bydelene i Odense NØ er dog hårdt ramt i øjeblikket. Tirsdagens tal viste et incidenstal for området på 274 målt over de seneste syv dage.

Onsdag har incidenstallet i Odense NØ taget et hop, og er nu på 285 målt over de seneste syv dage. Der skal dog tages forbehold for, at der mangler opgørelse fra både Odense NV og Odense V samt fra Blommenslyst.

For hele Odense Kommune er incidenstallet steget fra 78,9 til 81,3 fra tirsdag til onsdag.

Langeland og Ærø har fortsat ikke registreret smittede, mens Svendborg, Kerteminde og Assens kommuner er noteret for samme antal smittede som tirsdag.