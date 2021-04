Onsdagens coronatal: Kommune i problemer runder skarpt hjørne

Man kan nemlig glæde sig over, at mere end 10 procent af borgerne er færdigvaccinerede.

Efter mikroudbrud

Det sker efter, at borgmesteren i sidste uge var ude og sætte ord på den alvorlige situation.

- Vi ser lige nu en smitteudvikling, der er bekymrende – særligt i forhold til dele af Assens by. Vi ser det, der kan minde om et mikroudbrud – altså at kommunens samlede smittetal kan spores tilbage til et lokalt område. Det er særligt blandt børn og unge, vi ser smitte, udtalte Søren Steen Andersen (V) i en pressemeddelelse 22. april.

Onsdagens tal for kommunen viser, at man de seneste syv dage samlet er oppe på 51 smittede.