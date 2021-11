Onsdagens coronatal: Ni af ti fynske kommuner er over 100 i incidens

Retningslinjer og vaccination

Også på landsplan stiger antallet af indlagte. Onsdag er der således 264 coronapatienter indlagt på de danske hospitaler. Det er ni flere end tirsdag og fjerde dag i træk med et stigende antal indlagte.

Man skal tilbage til midten af februar for at finde et antal indlagte på størrelse med onsdagens.

Ifølge den ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, Åse Bengård Andersen, er det i høj grad personer fra risikogrupperne, som er indlagt på hospitalet.

- Derfor er det vigtigt, at man tænker over at overholde retningslinjerne og lade sig blive vaccineret, siger Åse Bengård Andersen til Ritzau og tilføjer:

- Det handler om, at vi skal have beskyttet dem, som har et nedsat immunforsvar, siger hun.

Eksperter spår op mod 4.500 daglige coronatilfælde

Tirsdag vurderede en ekspertgruppe for matematisk modellering, at Danmark kan forvente at opleve en stigning i antallet af nye smittede og indlagte med coronavirus over de næste fem uger.