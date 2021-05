Onsdagens coronatal: Smitten falder drastisk på smitteplagede Nordfyn

Det er især i smitteplagede Nordfyns Kommune, at antallet af smittede er faldet. Tirsdag var der de seneste syv dage fundet 54 smittede. Onsdag er tallet 39.

- Dagens tal viser, at smitten er på vej ned, men smitten er ikke stabil endnu, siger Judith Poulsen, chef for sundhed og rehabilitering i Nordfyns Kommune.

Sundhedschefen tilføjer, at det ser positivt ud, men at det er for tidligt at konkludere noget.

- Vi ser tiden an et par dage endnu, siger Judith Poulsen.

Sogn er nedlukningstruet

Nordfyns Kommune har den seneste uge tid kæmpet med et udbrud, som opstod blandt kommunens unge.

Tirsdag oplyste Judith Poulsen, at udbruddet var inddæmmet til familierelationer og husstande knyttet til de unge.

Onsdag fortæller Judith Poulsen, at 18 af de 39 smittede bor i Vigerslev Sogn mellem Søndersø og Morud.

Sognet bevæger sig på grænsen til en tvungen nedlukning. Med de 18 smittede, en postivprocent 3,37 og et incidenstal på over 500 er sognet kun to smittede fra nedlukning.

- Vi er over grænsen på to parametre, og tæt på i antal smittede (20, red.). Men det er stadig de samme familier og husstande, siger Judith Poulsen.