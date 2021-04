Onsdagens coronatal: Smitten falder igen efter gårsdagens stigning

Se tallene for dit sogn

Som noget nyt er Statens Serum Institut også begyndt at opgøre smittetal på sogneniveau. Det sker fordi et flertal har lavet en aftale om, at blandt andet skoler og institutioner skal kunne lukkes ned på lokalt niveau, hvis smitten i et sogn er for høj.

Hvis et sogn skal lukkes ned, kræver det, at den opfylder tre krav. Incidensen skal være over 400, positivprocenten må ikke være højere end to og antallet af nye smittede de seneste syv dage må ikke overstige 20.

Ingen fynske sogn opfylder alle tre kriterier, men fem sogn har dog et incidenstal, der er højere end 400. Det drejer sig om Allesø i Odense, Nørre Højrup og Bederslev i Nordfyns samt Røjleskov og Udby i Middelfart.

Du kan selv se, hvordan smittesituationen ser ud i dit sogn i tabellen herunder.

Se dagens detaljerede smittetal for de 231 fynske sogne (swipe for at se alle kolonner på mobilen):