Onsdagens coronatal: Smitten falder på Fyn

Èn million coronasmittede danskere

I hele Danmark er der registreret 24.343 nye coronatilfælde. Med de seneste smittetilfælde er der over én million danskere, der har været smittet med corona.

Her har helt præcist 1.000.009 borgere har prøvet at have covid-19 siden pandemiens begyndelse for snart to år siden. Det svarer til cirka hver sjette dansker.

Den såkaldte milepæl kommer på et tidspunkt, hvor Danmark ad flere omgange har registreret over 20.000 daglige coronasmittede.

