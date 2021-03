Onsdagens coronatal: Smitten stiger i ni ud af ti fynske kommuner

Smittetallene stiger i samtlige kommuner i vores region bortset fra Ærø, hvor tallet er uændret.

På tværs af Fyn er der i langt de fleste kommuner kun ganske små stigninger i smittetrykket. Størst er ændringen i Nordfyns Kommune, hvor incidentallet er steget fra 47,3 til 91,2 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.

Fire fynske kommuner har et incidenstal, der ligger under den såkaldte bekymringsgrænse på 20. Det er Middelfart Kommune, hvor incidenstallet er 12,9, Assens Kommune, hvor incidenstallet er 14,7, Svendborg Kommune, hvor incidenstallet er 13,7, og Ærø Kommune, som har et incidenstal på 16,8.

I løbet af de seneste syv dage er der konstateret 336 smittetilfælde på Fyn, hvilket er en lille stigning siden tirsdag, hvor tallet lå på 291.

Artiklen fortsætter under skemaet

Kommune Incidens 10.03 Incidens 09.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 98,4 88,7 10,9 7029 3,41 Nordfyns 91,2 47,3 92,8 874 2,95 Svendborg 13,7 12 14,2 3216 5,51 Kerteminde 46,3 42,1 10,0 800 3,36 Langeland 64,2 48,1 33,5 575 4,66 Nyborg 131,4 125,1 5,0 1002 3,14 Assens 14,7 12,2 20,5 1254 3,07 Middelfart 12,9 10,3 25,2 1640 4,20 Faaborg-Midtfyn 52,5 44,7 17,4 1706 3,31 Ærø 16,8 16,8 0,0 305 5,12 Total 18401 3,69

Én kommune med incidens over 100

I Odense Kommune er incidenstallet steget fra 88,7 tirsdag til 98,4.

Især i Vollsmose har smittetallet været højt, og det er det stadig. Incidenstallet i bydelen er dog faldet 798,4 tirsdag til 710,9 onsdag.

For ikke at blive forbigået, når landet åbner, skal incidenstallene i landets kommuner under 100, vurderer flere eksperter.

Onsdag viser tal fra Statens Serum Institut (SSI), at bare én kommune lige nu har et højere incidenstal. Det er Nyborg med 131,4.

På Ærø er incidenstallet uændret, da der fortsat kun er én person, som er konstateret smittet i den seneste uge.

I skemaet herunder kan du se, hvor mange smittede der er i din kommune de seneste syv dage. Artiklen fortsætter under skemaet.

Kommune Smittede i dag på syv dage Smittede i går på syv dage Forskel Odense 201 181 20 Nordfyns 27 14 13 Svendborg 8 7 1 Kerteminde 11 10 1 Langeland 8 6 2 Nyborg 42 40 2 Assens 6 5 1 Middelfart 5 4 1 Faaborg-Midtfyn 27 23 4 Ærø 1 1 0 Total 336 291

Positivprocent på 0,18

I alt er 2.007 personer testet positiv for covid-19 det seneste døgn, oplyser SSI.

Det er en del flere end i går, men der er til gengæld også foretaget markant flere prøver.

Det skyldes, at alle opgørelser fra onsdag inkluderer både data fra offentlige og private testudbydere og dermed både PCR- og antigentests. Det gør, at antallet af smittede er kunstigt højt.

Fratrækker man private PCR-opgørelser og private lyntest fra onsdages tal, er ændringen fra tirsdag til onsdag 602 bekræftede tilfælde.

Der er ifølge Statens Serum Institut foretaget 1.128.502 prøver det seneste døgn. Det betyder, at positivprocenten det seneste døgn ligger på 0,18 procent. Dermed er den lavere end de seneste dage.

Samtidig med, at SSI offentliggør døgnets coronatal, opgør de også, hvor mange der er vaccineret mod sygdommen.

På Fyn er 18.401 personer lige nu fuldt vaccineret. Det svarer til 3,69 procent.