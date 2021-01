Onsdagens coronatal: Smitten stiger voldsomt i to kommuner

1.358 danskere er det seneste døgn blevet konstateret smittet med coronavirus. Det betyder, at smittekurven endnu en gang er faldende. Samme tendens ser man over det meste af Fyn.

Dog er incidenstallet steget i enkelte fynske kommuner, og i to kommuner er smitten steget markant.

I Langeland Kommune er tallet steget fra 8 til 24,1. Det er en stigning på 201,3 procent.

I skemaet kan du se incidenstallet for din kommune:

Kommune Dagens incidenstal Incidenstal i går Ændring i procent Odense 146 160,2 -8,9 Nordfyns 152 138,5 9,7 Svendborg 68,7 68,7 0,0 Kerteminde 109,5 117,9 -7,1 Langeland 24,1 8 201,3 Nyborg 87,6 134,5 -34,9 Assens 102,6 78,1 31,4 Middelfart 180,4 183 -1,4 Faaborg-Midtfyn 79,7 87,4 -8,8 Ærø 100,5 83,8 19,9

Også i Assens Kommune har man det seneste døgn registreret flere coronasmittede end døgnet før.

Her er incidenstallet steget med 31,4 procent.

Restriktioner forlænges

I alt 82.795 prøver er blevet analyseret det seneste døgn, og med 1.358 positive svar giver det en positivprocent på 1,64. Det er den laveste siden november, men tallet skal fortsat langt længere ned, før restriktionerne kan lempes, mener professor og overlæge på Aalborg Universitetshospital, Henrik Nielsen.

- Vi skal endnu længere ned i smittetal for at holde den nye britiske variant for døren, hvis det holder stik, at den er op til 50-70 procent mere smitsom, siger han til Ritzau.

Statsminister Mette Frederiksen (S) understreger også, at restriktionerne, som vi kender dem, bliver forlænget.

- Jeg vurderer, at en forlængelse af restriktionerne er klart nødvendig. Ikke mindst for at sikre, at den britiske mutation ikke spreder sig, siger hun.

Restriktionerne gælder fortsat til 17. januar, men bliver med al sandsynlighed altså forlænget.