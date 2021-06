Onsdagens coronatal: Smittetallet stiger marginalt på Fyn

I ingen af de fynske kommuner er stigningen dog alarmerende.

Kerteminde Kommune står for det forholdsmæssigt største hop i antallet af smittede. Her er der fundet fire nye smittede over de seneste syv dage, og med i alt 14 smittede stiger incidenstallet fra tirsdag til onsdag med 39,9 procent og lander på 58,9.

I Nordfyns Kommune går antallet af smittede tilbage med tre. Det betyder, at kommunen igen har et incidenstal på under 100.

Kommunen har onsdag 27 smittede som er registreret over de seneste syv dage. Incidenstallet lander således på 91,2.

Antallet af coronaindlagte stiger igen

På landsplan er der det seneste døgn registreret 954 nye smittetilfælde med coronavirus. Det er sket på baggrund af 135.073 PCR-prøver, hvor man podes i halsen.

Dermed er andelen af smittede ud af det seneste døgns prøver - den såkaldte positivprocent - 0,71 procent, skriver Ritzau.

Antallet af indlagte stiger med to til 157. Af dem ligger 37 på intensiv og af dem ligger 26 i respirator.

Det er femte dag i træk, at antallet af indlagte stiger. Der er dog blot tale om en stigning fra 143.