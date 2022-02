Onsdagens corontal: Smitten falder på Fyn

Det er blevet hverdag med høje smittetal i hele Danmark, og på Fyn har tallene de seneste uger også sat flere rekorder.

Antallet af smittede set over en uge nåede 28. januar op over 26.000 i de fynske kommuner, men siden da er udviklingen stagneret, og tallet har ikke været oppe at runde 27.000.

Tirsdag nåede det sit hidtil højeste niveau med 26.579 smittede set over syv dage, men onsdag falder tallet.