Onsdagens vejr har 'fuld solskin på programmet'

Fra morgenstunden vil temperaturerne ligge omkring 13-14 grader, hvor solen lige skal have rigtig fat, inden den bryder helt igennem skydækket.

Men det vil komme i løbet af dagen, hvor skyerne vil være helt væk eller meget tæt på.

- Fuld solskin på programmet generelt her i eftermiddagstimerne, og når vi så kigger hen mod aftenen, så begynder der at komme lidt flere skyer vestfra, samtidig med det begynder at blive lidt mere blæsende, fortæller Jens Ringgård.