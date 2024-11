Tirsdag aften faldt den første sne i denne omgang over Fyn, og skal man ud onsdag morgen, så kan man opleve, at frosten gør, at vejene kan være glatte rundt omkring.

Som dagen skrider frem stiger temperaturen, og solen vil kigge forbi. I løbet af eftermiddagen vil vejret dog dreje over i en mere våd udgave med risiko for regn og sjap.

Onsdag aften falder temperaturen igen og når ned under frysepunktet, hvorfor vejene igen kan være glatte.