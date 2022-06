Onsdagsvejret er hurtigt glemt igen

Der er ikke lagt op til hverken vejrrekorder, skypumper eller farligt vejr i løbet af onsdagen. Tværtimod.

- Det er ikke en vejrdag, der vil gå over i historiebøgerne, siger Peter Tanev fra TV 2 Vejret.

- Onsdag morgen vil der være mange skyer. Der er nok også lidt sprækker i skydækket, men betragt det som en overskyet dag. Det fortsætter sådan det meste af dagen, fortæller han.

Dagen lægger ud med 13-14 grader, og i løbet af eftermiddagen lander temperatureren på 18-19 grader.

Solrigt sankthansvejr til Tinderbox

Til gengæld er der mere sommerligt vejr i sigte sankthansaften, som også er dagen, hvor Fyns største musikfestival, Tinderbox, åbner efter et par års pause.

- Torsdag bliver lidt bedre. Det er i hvert fald med lidt mindre vind, lidt højere temperaturer og lidt mere solskin, siger Peter Tanev, der forventer 22 grader i løbet af torsdagen.

- Fredag, lørdag og søndag bliver det mere sommerligt - i hvert fald når man kigger på termometeret. Det er ikke umuligt, at vi kan få tre sommerdage i træk med temperaturer omkring eller over 25 grader, men alle dage vil der være risiko for, at der kan snige sig en tordenbyge forbi, siger han.