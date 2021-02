Op mod ti centimeter ny sne - kan give trafikale udfordringer

Vinterferien begynder knapt så koldt, som vi har været vant til de foregående nætter, men mandag slutter voldsomt vinterligt med risiko for trafikale udfordringer.

I løbet af natten er flere skyer trukket ind over Fyn, og det betyder, at nattetemperaturerne bliver knap så lave - omend stadig under frysepunktet.

Læs også Se vinterbillederne: Fyn dækket af frost, is og sne

Skyerne betyder også, at Danmark Meteorologiske Institut (DMI) advarer om tæt rimtåge fra morgenstunden.

Hård vind puster liv i sne

Allerede mandag formiddag trækker snebyger ind over Fyn. Først i skikkelse af nogle flygtige, mindre byger her og der.

- Når vi så kommer ud på eftermiddagen, er der et større sammenhængende snevejr, der skal passere, og som prognoserne har det lige nu, kan der falde mellem fem og ti centimeter sne, fortæller Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

Samtidig blæser det op i forbindelse med snevejret med en frisk til hård vind fra en sydlig retning, og alt det gør, at det kan give trafikale udfordringer, snefygning og en del snefald ud på eftermiddagen.