Op til otte års fængsel: Lovstramning skal sikre brandmænds sikkerhed nytårsaften

Vi øger risikoen for at blive opdaget ved at have meget mere politi til stede og mere teknologi, der kan afsløre, hvem det er, der står bag Trine Bramsen (S), forsvarsminister

Der er glæde at spore hos Beredskab Fyn i Odense. For tirsdag træder en lovstramning i kraft, der fremover skal sikre bedre beskyttelse af brandmænd nytårsnat.

- Det skulle gerne få nogle til at overveje grundigt, om de i virkeligheden ønsker at skyde fyrværkeri imod os, siger Mogens Bjerregaard, der er beredskabschef hos Beredskab Fyn.

Lovstramningen betyder nemlig hårdere straffe til borgere, der for eksempel skyder raketter efter brandmænd. Det sker efter en række voldsomme hændelser.

- Lovstramningerne kommer, fordi vi sidste år så en markant stigning i de her raketangreb. Vi så en meget vanvittig adfærd udvist flere steder i landet, og det er baggrunden for, at vi gerne vil have lovgivningen på plads, inden vi går ind i det nye år, og inden der igen er raketter i omløb, siger den fynske forsvarsminister Trine Bramsen (S) under et besøg hos Beredskab Fyn mandag.

Håber på afsmittende effekt

Ved det seneste årsskifte rykkede landets kommunale beredskaber ud 567 gange. På Fyn blev fire brandmænd fra Beredskab Fyn angrebet med fyrværkeri, da de var i færd med at slukke en containerbrand på Dianavænget i det sydvestlige Odense.

De fire brandmænd måtte krybe i skjul for ikke at blive ramt af raketter og forlod til sidst stedet, fordi det ikke var sikkert for dem at være der.

Med lovskærpelsen tirsdag håber forsvarsministeren, at brandmændene i år kan tage sikkert på arbejde nytårsaften.

- Jeg synes, at vi allesammen, i hele landet, skylder at vise vores beredskab den største respekt, siger forsvarsministeren.

Benhård konsekvens

I lovstramnignen i staffeloven fremgår blandt andet den nye selvstændige bestemmelse §119b, der fra tirsdag kan straffe folk med fængsel i op til otte år, hvis de angriber personer i offentlig tjeneste med genstande som for eksempel fyrværkeri.

- Det får nu en benhård konsekvens, hvis man skyder raketter efter vores beredskab. Det er fængselsstraf, og det er en meget, meget hård straf. Vi øger risikoen for at blive opdaget ved at have meget mere politi til stede og mere teknologi, der kan afsløre, hvem det er, der står bag, fortæller forsvarsministeren.

Beredskab Fyn er glade for, at der nu kommer opmærksomhed på et problem, der kan ende i meget farlige situationer.

- Man skal huske på, at der er en person bag visiteret, hjelmen og branddragten, som har ægtefælle og børn. De er sendt ud for at hjælpe samfundet - hjælpe borgeren. Så er det totalt meningsløst, at vi så bliver udsat for angreb, siger Mogens Bjerregaard.