Opera på plejehjem: - Musikken kører rundt i min sjæl og hjerte

Den Fynske Opera er rykket ind på plejecentrene i Odense Kommune. Det er operachef Thomas Storm, der har taget initiativ til at lade operasangere komme til de ældre, og de tager godt imod musikken.

- Jeg tænker tit, at jeg når for lidt i det her liv. Der er så mange ting, jeg gerne vil nå, og jeg vil frygtelig gerne høre opera nu, siger Ole Hansen, der er beboer på Frederiksbroen Plejecenter.

- Jeg bliver nogle gange helt overvældet over, hvor meget musikken kører rundt i min sjæl og hjerte. Det er en stor følelse ligesom kærlighed, fortæller han.

Mad og musik

17 plejecentre og omkring 300 beboere, pårørende og ældre har de seneste uger deltaget i arrangementer med musikalske oplevelser, god mad og socialt fællesskab.

Onsdag aften på Frederiksbroen Plejecenter var det fjerde gang, de ældre blev budt på klassisk skønsang kombineret med skønne serveringer.

- Hele idéen med det er at komme ud, hvor borgerne, som ikke kan besøge os, er. Det er en helt fantastisk oplevelse, siger tenor Mathias Hedegaard.

Synger med på sangene

Han fornemmer også, at de ældre tager godt imod tonerne.

- De er så glade og synger med på langt det meste, vi laver. Der er virkelig god stemning, fortæller han.

Det er ikke kun beboerne og pårørende på Frederiksbroen Plejecenter, der har kunnet nyde musikken onsdag aften. Også beboerne på naboplejecentrene har været inviteret.