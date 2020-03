Operationer udskydes: - Der skal være plads til de syge og svage

De fleste fynboer er vågnet op til et forandret Danmark, hvor regeringen har bedt mange om at blive hjemme for at undgå spredning af coronavirus.

Det betyder dermed også, at en del fynboer kan risikere at få udskudt deres planlagte operationer i den nærmeste fremtid.

- Dem, der er rigtig syge, og de svage, dem skal der være plads til på sygehuset. Så kan der være almindelige planlagte operationer, der bliver udskudt, fortæller Poul Erik Svendsen, der er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Fuldstændig styr på det

Selvom situationen kan virke kaotisk for mange, er Poul Erik Svendsen tryg ved, hvordan den er blevet håndteret fra regeringens side af.

- Der er jo fuldstændig styr på det nu. Det regeringen gør, det er rettidigt omhu, fordi man forventer, at der kommer rigtig mange flere coronasmittede, siger Poul Erik Svendsen.

På OUH er der oprettet en specialafdeling til coronapatienter. Og regeringens udmelding om at sende så mange som muligt hjem, er en del af planen om, at inddæmme virussen så meget, at sygehusvæsnet ikke bliver belastet.

- Selvfølgelig er der et loft for, hvor mange vi kan behandle. Men der er højt til loftet. Som sagt, så skal der være plads til ældre og svage, som bliver udsatte. Det er det, det her går ud på. Når alle vi andre får den, kan vi klare det derhjemme, siger Poul Erik Svendsen.

Poul Erik Svendsen havde forventet, at der ville komme nye tiltag fra regeringens side af, men ikke hvor drastisk en ændring det ville blive.

- Jeg forventede, at der ville komme nye tiltag, men så dramatisk en ændring som en lukning af landet havde jeg nok ikke forudset. Men man kunne jo godt se, hvilken vej det gik. Vi har prøvet at inddæmme det. I løbet af en uge steg det så voldsomt, at det var nødvendigt at gøre noget, siger Poul Erik Svendsen.