Opklaring på vej: Forårsvejret vender stærkt tilbage

Tirsdag vender forårsvejret omsider tilbage til Fyn efter flere dage med både gråt og regnfyldt vejr.

Solen tager over, og da solen på denne årstid er begyndt at vinde mere magt, vil temperaturen også kunne snige sig op på syv graders varme i løbet af dagen.

Dagen vil dog starte med stedvis tåge og minusgrader, så hvis man skal ud at køre tidligt tirsdag morgen, vil der være risiko for pletvis glatte veje.

Næsten ingen vind

I løbet af dagen vil vinden desuden stilne af og gå fra svag til jævn vind og til svag til let vind.

I takt med at solen får varmet landjorden op, vil der op af dagen dannes skyer på himlen, og derfor vil der også i nat være risiko for enkelte regn- eller sludbyger.

Resten af ugen byder derudover på ganske stabilt vejr med kun få byger og udbredt nattefrost, og det skyldes et højtryk vest for De Britiske Øer, som bevæger sig ind over Danmark.