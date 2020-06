Oplevelser til halv pris: Odense Zoo satser på stort rykind

Sommerpakken, som et folketingsflertal præsenterede i går, skal booste den danske økonomi i sommermånederne.

Blandt andet giver pakken en stribe kulturinstitutioner mulighed for at halvere entréprisen med kompensation fra staten.

Odense Zoo forventer, at sommerpakken og den halve entrépris vil betyde stort rykind.

- Vi vil forhåbentlig få 50 procent flere gæster i højsæsonen. Det vil give en ordentlig økonomisk hjælp, siger direktør Bjarne Klausen.

Han håber, at sommerpakken vil give zoologisk have i Odense flere gæster end på en normal sommerdag.

- Rigtig mange danskere bliver hjemme i år, så der er faktisk et potentiale. Hvis vi så oven i købet får den her hjælpepakke, så vil der komme flere gæster end der plejer at gøre, siger Bjarne Klausen.

Retningslinjer

Hvis det forventede rykind kommer, har Odense Zoo styr på retningslinjerne, fortæller direktøren.

- Vi styrer gæsterne på en anden måde, end vi plejer at gøre i haven. Når de køber billetter på nettet, skal de bestemme, hvilken dag de kommer og hvilket tidspunkt, siger Bjarne Klausen.

Kan I overhovedet sikre, at folk holder afstand og spritter af?

Vi kan ikke tvinge folk. Men vi går rundt og holder øje Bjarne Klausen

- Vi kan ikke tvinge folk. Men vi går rundt og holder øje med, at der ikke er for mange, der stimler sammen, svarer Bjarne Klausen.

Odense Zoo har ansat en person til at rengøre håndtag, knapper og skraldespandlåg hele dagen igennem.

Desuden er der opsat sprit, lavet ensretning og alle fodringer er aflyst.

Skepsis fra museumsdirektør

Hos Odense Bys Museer er museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen knap så glad for håndsrækningen fra regeringen. Han er skeptisk over, hvor mange ekstra gæster, sommerpakken vil give.

Odense Bys Museer har som regel mange udenlandske besøg til blandt andet H.C. Andersens Hus og museum.

- Sidste år havde vi 140.000 udenlandske besøg. Det tror jeg ikke, danskerne kan erstatte uanset om prisen bliver halv eller, hvad den bliver, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

I stedet håber han på en kompensationsordning, der dækker en del af det tab, der kommer, når de udenlandske gæster må blive hjemme.

- Det er os, der er med til at trække udenlandske gæster til Danmark, og det skal vi også i fremtiden, siger museumsdirektøren, der i sidste ende frygter lukning.

Godt for fynboerne

Torben Grøngaard Jeppesen tror alligevel, det nye tiltag vil sende flere danskere til Odense Bys museer. Han forventer dog kun en stigning på omkring ti procent.

Derfor er det mere til gavn for gæsterne.

- Det vil hjælpe danskerne, da det vil give dem billigere adgang til museerne, siger han.

- Vi mangler hele verdens turister, dem kommer vi ikke til at se i år, lyder det fra museumsdirektøren.

Lige nu har Odense Bys museer svært ved at ramme 30 procent af indtægterne fra sidste år.

- Det er dybt alvorligt, for det er jo mange millioner kroner. Forhåbentlig kan det her hjælpe en lille smule. Men det dækker ikke 70 procent af vores entréindtægter hen over juli og august, siger Torben Grøngaard Jeppesen.

Røde tal

Sommerpakken falder til gengæld på et tørt sted for Odense Zoo. Under corona-nedlukningen har de haft 90.000 færre gæster end normalt.

- Det er selvfølgelig et tal, der kan få enhver direktør til at få chok, siger direktøren.

Bjarne Klausen forventer alligevel, at 2020 kan blive et fornuftigt år, hvis statens hjælp og de danske sommergæster finder vej til den fynske zoologiske have.

- Så er der rigtig gode chancer for, vi kommer ud med skindet på næsen i år, siger han.

Ifølge direktøren er det dog stadig meget usikkert, hvordan året ender for Odense Zoo.

- Når vi er færdige med højsæsonen, så kan vi sige meget mere om, hvor vi ender økonomisk, fortæller Bjarne Klausen.

- Men det er klart, hvis vi ikke får de gæster, som vi gerne vil have, så kigger vi ind i et anseeligt underskud.