Politikere i opråb: Sikkerheden skal højnes i psykiatrien

Sikkerheden skal højnes i psykiatrien og på bosteder.

Sådan lyder et fælles opråb fra to fynske byrådspolitikere til Region Syddanmark.

Opråbet kommer på baggrund af knivdrabet på en psykiater og knivoverfald på to andre ansatte ved Psykiatrisk Center i Glostrup i Brøndby fredag eftermiddag.

De to byrådspolitikere, Claus Skjoldborg Larsen (S) og Mark Grossmann (V), har begge i forbindelse med deres civile erhverv længe efterlyst en opstramning af sikkerheden i psykiatrien.

Byrådsmedlem i Odense Kommune Claus Skjoldborg Larsen har tidligere arbejdet som pædagog på forskellige institutioner blandt andet den sikrede institution Egely.

- Der trænger til at ske noget for vores kolleger derude. Jeg synes virkelig, at mine kære kolleger hos Region Syddanmark skal komme i arbejdstøjet og gjort noget ved problemet, siger Claus Skjoldborg Larsen.

- Jeg har selv oplevet, at man er en-til-en med en patient, og hvis vedkommende er rigtig farlig, synes jeg, at man bør sørge for, at flere medarbejdere er sammen for at passe på hinanden i situationen. Der skal nogle flere penge til, og det er jo nøglen for at få en bedre arbejdsplads på det her område.

Mark Grossmann, der også sidder i Odense Byråd, er derudover politiassistent ved Fyns Politi. Han har også flere erfaringer med farlige situationer i netop psykiatrien.

- Det er vigtigt for mig, at man ser på, om arbejdspladsen er en i situation, hvor tingene kan eskalere. Det kan det i særdeleshed på dette område. Derfor mener jeg, at der bør være en form for vagtfunktion, der kan varetage opgaver som er kritiske for personalet på stedet, siger Mark Grossmann.

Roya Moore (K), der er medlem af Psykiatri- og socialudvalget, i Region Syddanmark, oplyser til TV 2 Fyn, at der i regionsrådet er stort fokus på arbejdsmiljøet i psykiatrien og på håndtering af magtanvendelse.

Til gengæld mener hun, at Christiansborg bør skride til handling. I stedet for at tilføre små beløb til psykiatrien skal området have et ordentligt løft ressource- og prioriteringsmæssigt, lyder det fra den fynske politiker.