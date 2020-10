Opretter postkasse: Erhvervsminister lover at løse problem med lån i udkanten

Jeg har fået at vide af de danske kreditinstitutter, at der ikke er et problem Simon Kollerup, erhvervsminister, Socialdemokratiet

Siden TV 2 Fyn den seneste uge har kunne fortælle om flere fynboer, der har oplevet problemer med at optage lån i udkantsområder, har erhvervsminister Simon Kollerup (S) nu oprettet en postkasse, hvor borgerne kan skrive til.

Årsagen er, at erhvervsministeren ønsker at få klarlagt problemets omfang, så han ved mere præcist, hvilke politiske tiltag der skal til for at løse problemet.

- Jeg har fået at vide af de danske kreditinstitutter, at der ikke er et problem. Derfor har jeg brug for, at de danskere, der oplever eller har oplevet problemer med at låne alene på grund af postnummeret skriver ind , siger Simon Kollerup og fortsætter:

- Jeg ved godt, at det virker lidt gammeldags, men jeg har brug for, at man sender mails ind til Erhvervsministeriet, så problemet kan blive kortlagt.

Lover at regeringen finder en løsning

Det første problem, som erhvervsministeren ønsker belyst, er det mørketal af personer, der oplever problemer med at optage lån i landdistrikter sammenlignet med i større byer. Som han ser det, er der nemlig to vidt forskellige opfattelser af virkeligheden.

Det bliver denne her regering, der kommer til at præsentere en løsning på det her problem Simon Kollerup, Erhvervsminister, Socialdemokratiet

- Vi er nødt til at finde ud af problemernes omfang, og først derefter ligger der et meget stort politisk arbejde i at finde ud af, hvilke værktøjer vi skal bruge, siger Simon Kollerup.

Blandt andet på Langeland har flere borgere oplevet problemer med at kunne optage lån, og det er derfor naturligt også et problem, som Langeland Kommunes borgmester Tonni Hansen (SF) ønsker løst.

- Erhvervsministeren siger mange rigtig gode ting, men ministre før ham har sagt det samme, så jeg håber bare, at netop den her regering rent faktisk kommer til at gøre noget ved det, siger Tonni Hansen.

Og det gør S-regeringen, siger Simon Kollerup. Han er klar med et regulært løfte.

- Jeg kan betrygge den gode borgmester fra Langeland med, at det bliver denne her regering, der kommer til at præsentere en løsning på det her problem, siger han.