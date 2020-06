Optimisme hos fynsk rejsebureau: - Vi så glade for, at vi kan begynde at åbne op igen

Der bliver ingen rejser til store dele af udlandet i denne sommer. Foreløbig har regeringen åbnet for muligheden for at rejse til Tyskland, Island og Norge.

Således må fynboerne - og ikke mindst de fynske rejsearrangører - lave alternative ferieplaner.

Udmeldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) kom fredag eftermiddag, og reaktionen kom prompte fra rejsebranchen. Den var i chok, men hos fynske Gislev Rejser tager man den med ro.

Korrektion I en tidligere version af artiklen kunne overskriften tolkes som om Gislev Rejser var i fare for at gå konkurs. Dette er ikke tilfældet og overskriften og en enkelt passage i artiklen er derfor rettet. Vi beklager fejlen.

De nye rejsevejledninger giver den fynske rejsearrangør mulighed for at tage hul på det store Tysklands-katalog, mens ture til Spanien, Italien, USA, Australien og så videre må skæres væk indtil foreløbig 31. august.

Fredag meddelte regeringen, at man fra 15. juni igen kan rejse til Tyskland, Island og Norge, ligesom borgere fra de tre lande kan rejse til Danmark. Det kræver dog, at de mindst har booket seks overnatninger uden for København.

Det gør ondt på branchen, men ikke på Lombjergevej i Ringe, hvor det 74 år gamle rejseselskab har hovedkvarter.

- Selvfølgelig har det konsekvenser for et rejsebureau, når rejsevejledningen nu engang er, som den er, og vi dermed er begrænset ret meget i vores muligheder for at rejse.

- Men på den facon er vi så glade for, at vi så småt kan begynde at åbne op igen, siger direktør Poul Andersen, Gislev Rejser.

Men mens der er ro i Ringe, så kom Mette Frederiksens udmelding som en stor overraskelse for direktøren i charterarrangørernes brancheforening, Rejsearrangører i Danmark, Henrik Specht.

- Det var der ingen, der havde regnet med, siger Henrik Specht lørdag til Ritzau og tilføjer:

- Problemet er kæmpestort. Nu har vi haft knap tre måneder, hvor vi ikke har kunnet sende rejsende ud på ferie. Nu kommer højsæsonen, og det er her branchen skal tjene sine penge for at holde driften i gang, og den mulighed udelukkes nu.

Han forventer et stort antal konkurser blandt rejsearrangørerne, hvis ikke branchen fra politisk side får endnu en hjælpende hånd.

- Jeg forventer et tocifret antal konkurser. Det kan være fra 10 til 99, det er jeg klar over, men jeg vil tro, det bliver i den høje ende, siger Henrik Specht.

På Fyn er direktøren for Gislev Rejser dog rolig, men han forudser dog også konsekvenser af den ændrede sæson.

- Jeg kan ikke svare helt konkret på, hvilke konsekvenser det har haft. Hele året er ikke gået endnu, og vi har stadig forhåbninger om at komme afsted med nogle gæster i resten af sæsonen.

Marianne og familien håbede på drømmerejsen

For Marianne Jørgensen og familien var statsministerens melding også en spand iskoldt vand i hovedet.

For 31 år siden gik hun på high school i USA, og alt var klart og planlagt til, at sommeren 2020 skulle være den sommer, hvor Marianne Jørgensen skulle vise livet fra dengang frem for familien.

- Det skulle være sådan en vild once in a lifetime oplevelse, siger Marianne Jørgensen.

Planen var at tage hul på USA-eventyret i San Fransisco, tage videre til, hvor hun boede for 31 år siden, derefter videre ned langs kysten til Solvang og Santa Barbara og så til Los Angeles.

Familien Jørgensen havde dog set, hvor det bar henad, men alligevel håbede den til det sidste:

- Jeg kørte egentlig bare hjem og lagde mig på sofaen med en kold cola og tænkte: "Nej", "nej".

- Jeg gik lidt i stå inde i hovedet, fordi det var øv. Fordi der blev det definitivt.

Gensynet med high school-livet er således aflyst. Men pengene er ikke tabt. De kommer retur, og planerne er ikke smidt i skraldespanden - familien Jørgensen regner med, at rejsen til USA bliver til noget før eller siden:

- Det er helt sikkert. Det er bare et spørgsmål om hvornår, siger Marianne Jørgensen forhåbningsfuldt.

Branchen håber på mere hjælp

Håb er også det, som rejsebranchen må sætte dens lid til.

12. maj fik Rejsegarantifonden blandt andet et politisk indskud på 600 millioner kroner, som skal gå til at dække pakkerejser, som blev aflyst som følge af coronakrisen frem til 13. april.

Derudover blev der tilført yderligere 125 millioner til at polstre kassen.

Men ifølge Henrik Specht får rejsebranchen brug for endnu mere økonomisk hjælp fra regeringen og Folketinget.

- Vi har jo fået en hjælpepakke, og den er vi glad for. Det var i forvejen en vanskelig opgave, men det, vi står over for nu, har en helt anden karakter.

- Når man lukker en hel branche ned i et halvt år, vil det kræve en helt ekstraordinær indsats, hvis man vil holde hånden under branchen, siger Henrik Specht.