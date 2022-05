Optog gennem nøglehullet: Ansat ved politiet filmede kvinde klæde om på politigården

En nu tidligere medarbejder i politiet er blevet tiltalt for gennem et nøglehul til et omklædningsrum på politigården at have optaget billeder af en kvindelig medarbejder, mens hun klædte om.

Det oplyser Fyns Politi, der har efterforsket sagen.

Derudover er han tiltalt for at hacke og for forsøg på at hacke 140 medarbejderes mobiltelefoner, hvorved han i flere tilfælde fik adgang til blufærdighedskrænkende materiale.

Adgang til børneporno

I sin tid hos politiet har manden misbrugt sin stilling i politiet til at skaffe sig uberettiget adgang til efterforskningsmateriale, begå blufærdighedskrænkelse, besidde børnepornografiske billeder samt på ulovlig vis at have skaffet sig adgang til privat og blufærdighedskrænkende materiale hos en lang række private borgere.

Ulovlighederne er ifølge politiet sket på både hans daværende arbejdsplads og i hans hjem. Manden blev anholdt 29. marts 2021, og ulovlighederne er sket i en længere periode.

Desuden er han tiltalt for godt 100 tilfælde af uberettiget adgang til politiets efterforskningsmateriale. På den måde har han i flere tilfælde genkrænket kvinder ved at skaffe sig adgang til det blufærdighedskrænkende materiale, der indgik i sagerne.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen fra Fyns Politi, hvor den nu tidligere betjent var ansat.

Ifølge Ekstra Bladet har manden været ansat i it-afdelingen på politietgården i Aarhus, hvor han har arbejdet for Østjyllands Politi. Det er dog Fyns Politi, der har efterforsket sagen.