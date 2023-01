Opvokset i Dalumhallerne: Årets Fund håber, hun kan spille sig til udlandet

- Det var ikke noget, jeg har regnet med.

Sådan lyder det overrasket fra GOG's U18-målmand Ida Marie Kaysen, der lørdag bleve kåret som Årets Fund ved Fynske Banks Sportslørdag i Odense Idrætspark.

- Det er et kæmpe skulderklap, og det gør, at jeg får endnu mere blod på tanden til at kæmpe videre, lyder det fra Ida Marie Kaysen.



Hun har fået sin håndboldopdragelse i Dalumhallerne og har siden været forbi Odense og er altså for nuværende GOG-spiller.

Det bliver hun dog ikke ved med at være ret meget længere.

I oktober skrev målvogtertalentet kontrakt med Viborg HK fra sommeren 2023.

Dengang kaldte Jakob Vestergaard, der er Viborg HK's cheftræner, Ida Marie Kaysen for en af fremtidens stjerner.

Sørgelig over afsked

Man får kun den her pris, hvis man har en gloværdig fremtiden foran sig, hvad siger du til det?

- Det håber jeg på, og jeg vil give alt for at komme videre. Nu skal jeg til Viborg til sommer, så det er da et skridt på vejen, siger Årets Fund.

Hun er dog trist over at skulle tage afsked med Fyn og GOG.

- Det er meget sørgeligt, og jeg kommer til at savne det helt vildt meget. Både deres kultur, menneskerne, mit hold og mine trænere, men selvfølgelig er det også et nyt kapitel, der åbner sig.

Ida Marie Kaysen vandt i 2022 VM-sølv med U18-landsholdet i håndbold i Nordmakedonien, hvor hun også blev kåret til VM-turneringens bedste målmand.

International erfaring er noget af det, som hun ser frem til at få mere af.

- Fremtiden skal byde på en masse god håndbold, og at jeg udvikler mig endnu mere og forhåbentlig noget international på et eller andet tidpunkt, siger Ida Marie Kaysen.

Årets Fund var ikke den eneste pris, der blev vundet af fynske håndboldkvinder ved lørdagens prisuddeling. Også årets sportsnavn gik til kvindehåndbold.